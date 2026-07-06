В Москве вдвое выросло число стобалльников и 200-балльников на ЕГЭ

Столичные школьники в этом году продемонстрировали рекордные результаты на ЕГЭ, вдвое увеличилось число стобалльников и 200-балльников. Об этом сообщил в своем канале в "Максе" мэр Москвы Сергей Собянин.

"По сравнению с прошлым учебным годом число стобалльников выросло в два раза - до 3 175, вдвое увеличилось количество 200-балльников - до 341, а число ребят, набравших 300 баллов, возросло более чем в 8 раз - до 34", - написал мэр.

Экзамен сдали больше 93 тыс. человек, включая 72 тыс. выпускников 2026 года. Собянин подчеркнул, что впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ 500 баллов по пяти предметам набрала выпускница школы №1409 Екатерина Малкова. Кроме того, высший балл за четыре предмета на ЕГЭ получили пять москвичей, в то время как в прошлом году такого успеха добилась только одна выпускница.

"Это Вера Захарова из школы №1583 имени К.А. Керимова, Дарья Ефимова из школы №58, Маргарита Саломасова из школы №1573 и выпускники предуниверсария МАИ Григорий Славнов и Александр Горбунов. Они сдавали русский язык, профильную математику, физику и информатику. Такой показатель - пять 400-балльников в одном субъекте Российской Федерации - является уникальным за всю историю экзамена", - добавил Собянин.

Он отметил, что достижения юных москвичей - результат в том числе особого подхода к подготовке выпускников к ЕГЭ в школах столицы. Специальные практикумы занимают не менее 40% учебного времени и проводятся в столичных школах уже четвёртый год. Также с 2022 года для учеников проводят тренировочные работы в формате ЕГЭ, которые максимально приближены к реальным экзаменам.