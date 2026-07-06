Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры

Мэр столицы Сергей Собянин вручил премии Москвы 2026 года в области архитектуры и градостроительства. Церемония награждения прошла в мраморном зале столичной мэрии и была приурочена ко Дню архитектора, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«С профессиональным праздником – с Днем архитектора. Наверное, единственный праздник в стране, который по понедельникам празднуют. Видимо, вы и без этого очень счастливые люди, которым довелось судьбой вашим стремлением создавать архитектурный облик городов, страны на века. Мало кому дается такая возможность», – сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что архитекторы отдают свою душу, сердце и талант, создавая уникальные, интересные объекты на радость жителям и будущим поколениям.

«Поздравляю вас с премиями города Москвы в области архитектуры. Вы боролись в такой серьезной конкуренции – порядка 170 проектов было подано на рассмотрение, и лишь единицы из них были отобраны. Спасибо еще раз большое от имени москвичей. Дерзайте дальше, мы рядом», – добавил Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, проекты на соискание премии предоставляются организациями, общественными объединениями, творческими союзами, авторами или коллективами авторов и рассматриваются экспертным советом.

В 2026 году было подано 174 заявки, в финал вышло 35 проектов. Лауреатами премии стали 26 архитекторов – авторы 12 проектов в девяти номинациях.

В номинации «Высотные жилые дома» победителем стал проект строительства многофункционального высотного комплекса в ММДЦ «Москва-Сити». В номинации «Многоквартирные жилые дома» премии получили авторы проекта строительства многоквартирного дома, корп. 10, 11 по адресу: ул. Автозаводская, вл. 23/75.

В номинации «Объекты высшего образования» победителем стал проект реконструкции корп. 5 и 6 Московского архитектурного института на ул. Рождественка. Авторы проекта строительства частной общеобразовательной организации «Летово Джуниор» на Раменском бульваре получили премию в номинации «Объекты дошкольного и среднего образования».

В номинации «Объекты промышленности» два победителя: проект «Московская верфь» и проект строительства общественного комплекса для обеспечения научно-исследовательской деятельности на Волгоградском проспекте.

В номинации «Торгово-офисные объекты» три победителя: проект административно-делового комплекса на ул. Лобачевского, проект строительства делового центра на 1-й ул. Ямского Поля и проект строительства общественно-делового центра «Старт» на Ленинградском проспекте.

В номинации «Жилые дома по программе реновации» лучшим стал проект строительства жилого дома по адресу: ул. Тюменская, вл. 5. В номинации «Станции метрополитена» награду получили авторы проекта станции метро «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии.

Авторы проекта строительства Центра подготовки национальной сборной команды России по футболу на ул. Нижние Мневники стали победителями в номинации «Спортивные объекты».

Премия в размере 1 млн руб. присуждается автору или коллективу авторов, состав которого не должен превышать трех человек. В последнем случае денежная часть премии делится между авторами поровну.

Премия Москвы в области архитектуры и градостроительства была учреждена в 2017 году. Всего в 2018–2026 годы премия была присуждена 134 специалистам.