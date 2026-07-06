Асфальт заменили на улице Солянке

Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие на улице Солянке в центре столицы. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

© Вечерняя Москва

— Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Выполнили ремонт улицы Солянка, которая берет свое начало у Солянского проезда и заканчивается у площади Яузских ворот, — сказал он.

По его словам, в общей сложности заменили около восьми тысяч квадратных метров дорожного полотна. Ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты выполняют фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку.

Глава Комплекса городского хозяйства уточнил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.

Кроме того, два транспортных тоннеля отремонтировали на Варшавском шоссе. Движение транспорта на время ремонта полностью не закрывалось, вводились поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении.

Специалисты также отремонтируют Нахимовский тоннель на юге Москвы. Кроме того, 1 июля Петр Бирюков сообщил, что специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы отремонтируют Горбатый путепровод на юго-востоке столицы.