Музей Победы представит 10 июля выставку ко Дню российской почты

Новую выставку, посвященную работе почтовой службы, в том числе в годы Великой Отечественной войны, представят 10 июля в Музее Победы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Новую экспозицию приурочат ко Дню российской почты, который отмечается 12 июля. В экспозицию войдет более 30 подлинных раритетов из фондов музея на Поклонной горе, а также предоставленных АО «Почта России», – говорится в сообщении.

Как отмечается, на выставке представят подлинные раритеты времен Великой Отечественной войны: фронтовые письма и почтовые карточки, произведения искусства и печатные издания, фотографии и предметы быта середины ХХ века. Так, посетители увидят письма, которые красноармейцы писали своим женам и невестам. Эти реликвии были переданы в Музей Победы потомками героев.

«Среди экспонатов – плакат «О чем нельзя писать в письмах», напоминающий бойцам о том, что враг может читать почту, а также почтовые открытки времен войны, в том числе карточка со строками Константина Симонова: «Жди меня, и я вернусь!» – главным поэтическим символом тех лет. В экспозицию также вошли произведения искусства, которые подчеркивают ценность долгожданных строчек и для бойцов, и для тех, кто ждал их в тылу. Это, например, карандашный набросок 1944 года художника-фронтовика Владимира Марковина, на котором изображен боец, читающий письмо из дома, а также статуэтка скульптора Евгении Гатиловой «Письмо с фронта», – пояснили в пресс-службе.

В музее уточнили, что выставку можно посетить бесплатно до 2 августа 2026 года.