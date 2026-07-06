Квиз о животных пройдет в рамках фестиваля "Моспитомец" на ВДНХ

Бесплатный квиз, посвященный кошкам и собакам, пройдет на фестивале "Моспитомец" на ВДНХ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу комплекса горхозяйства.

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Принять участие в мероприятии могут все желающие, предварительная регистрация не нужна. Играть можно как одному, так и вместе с друзьями или семьей. Ведущим квиза будет зооволонтер и автор благотворительного проекта "Пет-квиз" Дмитрий Шатохин. Для участников подготовили вопросы о поведении домашних животных, их привычках и особенностях содержания.

Квиз начнется в 14:00 и станет частью образовательной программы проекта "Школа ответственного хозяина", который знакомит жителей столицы с принципами ответственного отношения к питомцам.

Кроме того, для гостей подготовили лекции, мастер-классы, выступление кинолога Пожарно-спасательного центра Москвы с четвероногим напарником, а также выставку-пристройство животных из городских приютов. Все питомцы здоровы, привиты, чипированы и готовы к переезду в новую семью.

Фестиваль "Моспитомец" пройдет 11 июля с 11:00 до 18:00 рядом с Музеем городского хозяйства Москвы на ВДНХ, в павильоне № 5.

В рамках фестиваля также состоится акция "Будка желаний". В специальной фоне разместят фотографии собак и кошек с их пожеланиями. Посетители смогут исполнить мечту животного с выбранной карточки. Кроме того, будут установлены боксы, в которые посетители могут опустить корма, лакомства, игрушки, поводки и ошейники. Все подарки передадут в столичные приюты.