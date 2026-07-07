Из Москвы в Беларусь на электричке: поезда перевезли более 25 тысяч пассажиров

С апреля, когда Центральная пригородная пассажирская компания открыла между Москвой и Беларусью прямое трансграничное сообщение, поездами в соседнюю страну воспользовались более 25 тысяч пассажиров.

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Популярность новых пригородных маршрутов продолжает расти. Если в апреле ими воспользовались более 5,5 тысячи человек, то уже в мае и июне пассажиропоток почти удвоился и составил около 10 тысяч пассажиров ежемесячно.

"Особенно популярным оказался Витебск. За три месяца туда отправились уже почти 15 тысяч пассажиров, а в периоды длинных майских и июньских выходных поезда были особенно востребованы. Чтобы поддержать этот интерес и вдохновить пассажиров на новые путешествия, мы начнем размещать на экранах билетных автоматов тематические заставки, приглашающие открыть для себя Витебск как одно из интересных туристических направлений Беларуси", - отметила директор по развитию ЦППК Елена Ерохова.

Трансграничные маршруты Смоленск - Витебск и Смоленск - Орша ЦППК совместно с Союзным государством, Министерствами транспорта России и Беларуси, а также РЖД и Белорусской железной дорогой запустила в апреле. Они обеспечивают беспересадочное сообщение между городами и позволяют сократить время в пути более чем на полтора часа.

Летом на каждом из направлений курсирует до трех пар поездов в сутки. На участке до Витебска задействованы новейшие рельсовые автобусы РА-3, а сообщение с Оршей обеспечивают электропоезда серии ЭП3Д. Поезда отправляются каждый день без выходных, а при росте пассажиропотока в график вводятся дополнительные поезда.