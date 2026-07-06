Собянин: образовательный комплекс появится на улице Южнопортовой в Печатниках

Образовательный комплекс построят на улице Южнопортовой в Печатниках. Он появится недалеко от двух новостроек, которые возводятся по Программе реновации, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

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"Дошкольный блок разместится в трехэтажной части здания, школа – в четырехэтажной. Садик примет 225 малышей, а школа – 500 учеников", – уточнил градоначальник.

Архитектурная концепция уже согласована. Здание выполнят в виде буквы "Г" из разноцветных объемов. Палитра будет варьироваться от теплых терракотовых до спокойных бирюзовых оттенков. Фасады школы украсят декоративные элементы в виде формул, символов и знаков.

По словам мэра столицы, на прилегающей территории разместятся спортивные и игровые площадки, школьный стадион и зоны отдыха.

"Завершение строительно-монтажных работ в соответствии с договором участия запланировано на 2027 год", – подчеркнул Собянин.

Строительство соцобъектов в Москве соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее сообщалось, что строительным специальностям в суперколледже в Коммунарке смогут обучаться свыше 4,8 тысячи студентов. Для учащихся этого направления выделят около 15 тысяч квадратных метров помещений. Всего площадь колледжа составит более 113 тысяч квадратных метров.