В парке Измайлово отметили предстоящий День семьи, любви и верности

Яркий праздник прошёл в столичном парке Измайлово. Темой концертной программы, мастер-классов, интерактивных площадок стал предстоящий День семьи, любви и верности. К которому приурочили вручение общественных наград.

17 супружеских пар, проживших в браке не менее четверти века, удостоились медалей "За любовь и верность". А медалей "Семья героя" - ещё 11 многодетных пар, которые оказывают помощь участникам СВО.

Организаторы акции отмечают: за последние 15 лет число многодетных семей в Москве возросло в три с половиной раза. Сейчас их более 240 тысяч. Об особом значении праздника и крепких семейных устоев рассказал почётный гость мероприятия - трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.