Сергунина рассказала о победителях московского конкурса «Дизайн-цех»

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В Москве подвели итоги 11-го сезона конкурса «Дизайн-цех». Об этом в понедельник, 6 июля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. В проекте приняли участие 120 художников, дизайнеров, маркетологов и студентов профильных вузов.

Участники объединились в команды и разработали 25 концепций сувенирной продукции для пяти столичных учреждений культуры, включая Московский зоопарк, музеи-заповедники «Коломенское — Измайлово» и «Останкино и Кусково».

— Конкурс дает возможность представителям креативных индустрий показать свои таланты и наладить новые деловые контакты. Объединившись в команды, участники разработали 25 оригинальных дизайн-решений, — отметила Сергунина.

Среди лучших проектов оказались коллекция одежды и аксессуаров для Московского зоопарка, линейка сувениров, вдохновленная музеем-заповедником «Останкино и Кусково», а также серия товаров для Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева, посвященная изучению природы.

Девятый сезон конкурса «Дизайн-цех» для представителей креативных отраслей стартовал в апреле. «Вечерняя Москва» узнала, как проект помогает специалистам найти заказчиков и заявить о себе.