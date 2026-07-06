В столичных госпитальных школах прошли выпускные

В московских госпитальных школах проекта «УчимЗнаем» состоялись выпускные вечера для детей, которые проходят длительное лечение в стационарах. В них приняли участие более 40 девятиклассников и одиннадцатиклассников. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

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— В столичных госпитальных школах ребята, проходящие длительное лечение, осваивают образовательную программу, готовятся к государственной итоговой аттестации и успешно сдают экзамены. Для 40 школьников, которые окончили девятый и 11-й класс, организовали выпускные вечера. Всего в этом учебном году на площадках проекта «УчимЗнаем», работающих в крупнейших медицинских организациях столицы, обучение проходили девять тысяч учеников с первого по 11 классы, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Для выпускников госпитальных школ педагоги подготовили полноценные праздничные программы, чтобы даже в больничных стенах выпускники смогли почувствовать атмосферу одного из самых значимых событий школьной жизни. Мероприятия прошли на площадках Российской детской клинической больницы, Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина и Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

— Выпускной — это всегда особенный праздник, символизирующий начало нового жизненного этапа. Именно поэтому для нас так важно окружить вниманием учеников выпускных классов, помочь им подготовиться к экзаменам и поверить в свои силы. Стремление успешно окончить школу становится для многих ребят дополнительной мотивацией и помогает двигаться вперед на пути к выздоровлению, – подчеркнул руководитель проекта «УчимЗнаем» Сергей Шариков.

Каждый выпускной получил собственную концепцию. Для ребят подготовили тематические программы, посвященные эпохе диско, звездной галактике и сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Вместе с педагогами, врачами и родителями выпускников поздравили известные общественные деятели, представители органов государственной власти, сферы образования и культуры. Музыкальным подарком для выпускников стало выступление группы «Сироткин», подготовившей для ребят камерный концерт.

В видеоформате к ребятам обратился артист Александр Ревва, а одним из гостей праздника стал телеведущий Леонид Якубович.

— Забудьте, что было вчера. Самое главное — то, что будет завтра. От этого зависят ваши достижения, ваша судьба и ваша жизнь. Есть только завтра. Если помнить об этом, впереди всегда будет светло — так же, как сегодня здесь, — обратился к выпускникам Леонид Якубович.

По итогам экзаменов выпускники госпитальных школ продемонстрировали высокие результаты. Две одиннадцатиклассницы окончили школу с золотыми медалями «За особые успехи в учении» — они успешно завершили обучение с оценками «отлично» по всем предметам. Одна из них также получила 100 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку. Еще одна выпускница награждена серебряной медалью — она получила за все предметы пятерки и по одному — четверку.

Проект «УчимЗнаем» начал свою работу в московских госпитальных школах в 2014 году. За это время обучение в них прошли более 60 тысяч детей. Уникальная модель таких учреждений была создана с нуля, и с 2015 ее начали внедрять в регионах России и других странах СНГ. В 2025 году госпитальные школы появились в Чеченской Республике, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Бурятии. Сегодня по примеру столичного проекта открыто более 70 школ.

Благодаря совместной работе педагогов, врачей, психологов и родителей школьники продолжают обучение, успешно проходят государственную итоговую аттестацию и становятся полноценными участниками школьной жизни независимо от жизненных обстоятельств. В 2025 году проект госпитальных школ «УчимЗнаем» получил премию Правительства Российской Федерации в области образования, а в 2026-м он был признан главным просветительским проектом Российского общества «Знание» за вклад в просвещение в сфере обучения и наставничества.

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