Москва подготовила программу мероприятий к 70-летию Дня строителя

В течение месяца горожанам будут рассказывать о людях, которые создают современный мегаполис.

В честь 70-летия Дня строителя Москва приготовила обширную программу празднования — целый месяц градостроительства. Пройдут выставки, экскурсии, лекции, мастер-классы, кинопоказы и интерактивные проекты. Все желающие смогут поближе познакомиться с историей развития столицы, современными технологиями и людьми, которые создают город. Программа начнется 6 июля и завершится 9 августа. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В этом году День строителя отмечает юбилей — 70-летие, и мы посвятим целый месяц профессионалам, благодаря которым наш город с каждым днем становится красивее и комфортнее. За последние 15 лет в столице введено в эксплуатацию более 170 миллионов квадратных метров недвижимости, построено и реконструировано 127 станций метрополитена и Московского центрального кольца, а также свыше 1,6 тысячи километров дорог. Появились такие знаковые сооружения, как Национальный космический центр имени первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой, новый кампус МГТУ имени Н.Э. Баумана, Московский многопрофильный клинический центр “Коммунарка” и многое другое. За всеми этими результатами стоят тысячи специалистов — архитекторы, проектировщики, инженеры и рабочие, и основная задача месяца градостроительства — рассказать о людях, которые создают современную Москву, показать, как рождаются крупнейшие городские проекты, и сделать строительную отрасль более открытой и понятной для жителей», — рассказал Владимир Ефимов.

Увидеть Москву по-новому

Большинство форматов программы будут доступны всем желающим, поэтому каждый сможет взглянуть на столицу с нового ракурса и понять, как она меняется. Главным событием станет мультимедийная выставка «70 лет созидания» в Музее Москвы, которая посвящена истории развития города, основным этапам его формирования и современным градостроительным решениям.

«Мы сделали программу месяца градостроительства максимально разнообразной, чтобы она была интересна людям разных возрастов. Москвичей ждут экскурсии, открытые лекции, мастер-классы, выставки, интеллектуальные проекты и интерактивные форматы, которые помогут по-новому взглянуть на историю строительства столицы. Многие мероприятия позволят не просто познакомиться с материалами, а стать участниками событий. Такой подход помогает сделать разговор о развитии города понятным, живым и интересным. На выставке в Музее Москвы можно будет увидеть историю градостроительного развития столицы в новом формате — через архивные материалы, световые инсталляции, саунд-дизайн, интерактивные панели и современные мультимедийные технологии», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В рамках месяца градостроительства проходят фотовыставки, посвященные строительной истории Москвы и всей страны. С 1 июля фотовыставка доступна посетителям парка «Ходынское поле», а с 8 июля — гостям «Сокольников». С помощью технологии дополненной реальности гости смогут не только увидеть снимки, но и получить информацию об объектах и событиях, изображенных на них.

За кулисы города

Участников тематических экскурсий познакомят со знаковыми объектами и местами в городе, куда обычно попасть нелегко. Гиды расскажут об истории развития районов, роли выдающихся архитекторов и о том, как промышленные территории превращаются в современные жилые кварталы. Экскурсии уже доступны и продолжатся до октября.

Важной частью месяца градостроительства станет образовательная программа. Открытые лекции проведут архитекторы, урбанисты и ведущие специалисты строительной отрасли. Эксперты объяснят, как устроено проектирование современных городов, какие задачи решают новые подходы и как на отрасль влияют технологии. Лекции дополнят мастер-классы, участники которых попробуют себя в роли архитекторов, инженеров и строителей.

Специальную программу разработали для детей. В нее войдут тематические наборы, интерактивные уроки в павильоне «Макет Москвы» и Музее Москвы, а также выпуск издания «Москва. Город, который построили вместе». В игровой форме участники познакомятся с профессиями строительной отрасли и узнают, как устроен современный мегаполис.

Проверить свои знания о строительной истории столицы москвичи смогут в интерактивном формате — это викторины, онлайн-квизы, а также архитектурно-строительный диктант. Тематический марафон организовали вместе с обществом «Знание». Он позволит горожанам не только оценить свою эрудицию, но и узнать больше о том, как развивались архитектура и градостроительство Москвы.

С 20 июля в общественных пространствах города появятся тематические инсталляции. Они будут посвящены знаковым зданиям Москвы и их истории. Так, автомат с миниатюрными моделями позволит каждому получить сувенир и узнать интересные факты об объекте. Стереоскопы дадут возможность сравнить архивные снимки с современными видами и узнать, как менялся городской пейзаж на протяжении многих лет.

Кино о строителях: показы в летних кинотеатрах

Важной частью культурной программы станут кинопоказы. С 11 июля по 9 августа в летних кинотеатрах Москвы можно увидеть художественные и исторические фильмы, посвященные строительной отрасли. Кроме того, с 6 июля по 13 сентября на Пушкинской площади будет работать летняя студия, где пройдут лекции и встречи на тему архитектуры и развития города.

Полная программа мероприятий месяца градостроительства и регистрация доступны на официальном сайте проекта.