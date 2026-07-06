Схема движения у станции метро «Озерная» изменится с 12 июля

По проекту Центра организации дорожного движения (ЦОДД) с 12 июля будет изменена схема движения транспорта у станции метро «Озерная», сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 12 июля изменится схема движения у станции метро «Озерная». Благодаря этому автобусы будут быстрее разворачиваться, а для удобства пассажиров остановки станут ближе к метро. Сейчас пассажиры садятся и выходят на разных остановках, а автобусам приходится делать дополнительный объезд для разворота», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по проекту ЦОДД и «Организатора перевозок» на ул. Никулинская перед Мичуринским проспектом (в районе д. 31, корп. 2 по ул. Озерная) организуют разворот для городского транспорта.

Кроме того, на перекрестке ул. Никулинская и Мичуринского проспекта будет запрещен разворот для личного транспорта. При этом водители смогут развернуться заранее – на перекрестке ул. Никулинская и ул. Озерная, а также через Мичуринский проспект – в районе остановки «Олимпийская деревня».

Водителей попросили заранее учитывать изменения при планировании маршрута и соблюдать требования дорожных знаков.