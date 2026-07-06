Два тоннеля отремонтировали на Варшавском шоссе

Специалисты отремонтировали два тоннеля на Варшавском шоссе, передает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

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"Содержанию инженерных сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта", – напомнил он.

Речь идет о ремонте транспортного тоннеля на пересечении Варшавского шоссе с улицами Подольских Курсантов и Красного Маяка. Второй транспортный объект расположен на пересечении Варшавского шоссе с Курским направлением Московской железной дороги (МЖД).

Во время работ специалисты перекрывали полосы с сохранением движения в каждом из направлений. Таким образом, движение транспорта по обоим тоннелям полностью не закрывалось.

Рабочие смонтировали здесь новое облицовочное покрытие стен типа "Фронтон". Сначала они установили каркас из металла, а затем закрепили на них облицовочные панели.

Вместе с тем специалисты продолжают возведение автомобильной эстакады по основному ходу шоссе Энтузиастов в Москве. На стройплощадке завершили возведение опор, провели монолитные и гидроизоляционные работы. Открыть движение по эстакаде планируется уже в этом году.