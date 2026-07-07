Сервис оплаты по распознаванию лица заработал на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4). Об этом во вторник, 7 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

— Москва — мировой лидер по количеству видов транспорта, где действует оплата по биометрии. Она уже работает на всех турникетах метро и Московского центрального кольца, в аэроэкспрессах, на речных регулярных маршрутах, МЦД-1, а теперь и на МЦД-4. Сервис стал доступен на 122 проходах 35 станций четвертого диаметра, — рассказал он.

По словам заммэра, до конца июля платежный инструмент появится также на МЦД-2, а до конца года — на МЦД-3. В системе зарегистрировались уже порядка 900 тысяч пользователей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Цифровая карта «Тройка» теперь срабатывает на турникетах в столичном транспорте в пять раз быстрее — за 0,5 секунды. С такой же скоростью работает физическая карта. Чтобы воспользоваться сервисом в метро, на МЦК, МЦД и регулярном речном транспорте, достаточно поднести экран телефона с активным QR-кодом к считывателю на турникете, а в наземном транспорте — отсканировать QR-код на экране валидатора камерой телефона.