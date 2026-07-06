Крупное помещение выставлено на торги возле станции метро Москвы "Войковская"

Помещение площадью 493,5 квадратного метра выставлено на торги около станции метро "Войковская" Замоскворецкой линии столичного метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

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Объект расположен по адресу Ленинградское шоссе, дом 8, корпус 1. Помещение занимает первый этаж и подвал, а также имеет отдельный вход. Инвестор там может открыть офис, спортивный или медицинский центр, магазин бытовой техники и другой бизнес.

"Приобретение коммерческой недвижимости у города позволяет инвестору сэкономить время на проверку юридической чистоты лота и уделить внимание разработке бизнес-проекта. Подобрать нежилые объекты по необходимым фильтрам можно на инвестиционном портале Москвы", – отметил Пуртов.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 июля, сами торги состоятся 31-го числа на онлайн-площадке "Росэлторг".

Тем временем в Красносельском районе выставлены на торги три нежилых помещения. Их площадь варьируется от 84,6 до 99,6 "квадрата". Объекты находятся на первом этаже дома 2 на Русаковской улице. Выставленные на аукцион лоты подходят для открытия пункта выдачи заказов, цветочного магазина или кофейни.