Служба занятости Москвы проведет бесплатные тренинги для горожан

В центрах «Моя карьера» и «Моя работа» в июле пройдут бесплатные тренинги. Об этом в понедельник, 6 июня, рассказал руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

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Участников ждут программы по развитию навыков, необходимых для успешного трудоустройства, профессионального роста и открытия собственного бизнеса.

— В современном мире профессиональный успех складывается не только из знаний, но и из умения выстраивать личный бренд и адаптироваться к изменениям рынка. Наши бесплатные тренинги в центрах «Моя работа» и «Моя карьера» помогают горожанам стать востребованными специалистами, уверенно чувствовать себя на собеседованиях и грамотно презентовать свой опыт, — подчеркнул Тарасов.

По его словам, мероприятия направлены на развитие универсальных компетенций, которые нужны как для успешного трудоустройства и карьерного роста, так и для открытия собственного дела. Для тех, кто хочет освоить новую специальность, доступны короткие образовательные программы в центре «Профессии будущего».

Все мероприятия бесплатные. Для участия требуется предварительная регистрация, передает официальный сайт мэра Москвы.

Московский колледж бизнес‑технологий (КБТ) отмечает 50‑летний юбилей. За полвека учебное заведение подготовило более 10 тысяч квалифицированных специалистов в сфере информационных технологий, экономики, финансов и банковского дела, а 98 процентов выпускников успешно нашли работу.