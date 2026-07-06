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Самым теплым днем в Москве на этой неделе станет 10 июля

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Самым теплым днем на этом неделе в Москве станет пятница, 10 июля. Об этом RT заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Самым теплым днем в Москве на этой неделе станет 10 июля
© РИА Новости

По словам синоптика, температура днем составит 25–27 градусов, что для города уже является жаркой погодой. В Подмосковье прогнозируется 23–28 градусов.

"<...> В последующие дни погода будет неустойчивая, с кратковременными осадками, днем 21–26 (градусов. – Прим. ред.), но это характерно для июля. Погода будет в пределах климатической нормы", – добавила собеседница издания.

В ближайшие часы 6 июля в столице ожидаются дождь с грозой и порывистым ветром. Такая погода сохранится до 20:00. В связи с неблагоприятными погодными условиями горожан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили.

При этом умеренно теплая, но дождливая погода будет в столичном регионе до конца недели. За это время может выпасть до 80% месячной нормы осадков, рассказал ранее метеоролог Александр Ильин.