Сергей Собянин рассказал, какой будет школа будущего в Пресненском районе

Здание школы будущего в Пресненском районе оформят в футуристическом стиле.

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О визуальной концепции образовательного учреждения рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Проектируя школы будущего, мы применяем принципиально новый подход. Главное отличие — максимально удобная организация пространства, визуальная открытость и много света. Школа на улице Климашкина будет построена по индивидуальному проекту и рассчитана на 675 учащихся», — написал Мэр Москвы.

Оригинальный фасад выделит объект на фоне окружающей застройки. Экстерьер будет состоять из двух материалов: стеклофибробетона и металла, которые создадут ритмичную структуру и обеспечат игру света и тени.

Ключевым акцентом проекта станет синий цвет. Его используют как снаружи, так и внутри школы. В этом же оттенке выполнят подсветку входных групп.

Как и во всех школах будущего, в новом учреждении предусмотрены зоны для научных экспериментов, групповой и индивидуальной работы, а также медиатека и пространство для общественных мероприятий и отдыха. Кроме того, в школе обустроят творческую мастерскую для занятий изобразительным искусством и музыкой. Прилегающую территорию сделают максимально удобной для отдыха между уроками.

Основные работы по строительству школы планируют завершить в 2027 году.

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