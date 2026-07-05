На юго-западе Франции лесной пожар охватил 1,5 тыс. га

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Крупный лесной пожар разгорелся в департаменте Восточные Пиренеи на юго-западе Франции и охватил уже 1,5 тыс. га. Об этом сообщил префект департамента Пьер Рено.

"Протяженность полосы огня составляет 18 км, для ее ликвидации задействованы значительные ресурсы на земле и в воздухе", - сказал он на пресс-конференции. По словам префекта, пожар распространился очень быстро в районе коммуны Тривеллаш, только в ночь на воскресенье огонь охватил свыше 900 га. Для его тушения задействованы 700 сотрудников пожарной и спасательной службы, а также 200 машин и 9 самолетов и вертолетов.

К настоящему моменту сдержать распространение огня не удается из-за сильного ветра и труднодоступности района, охваченного пожаром. Префект предупредил, что до конца дня власти могут принять решение об отмене этапа многодневной велогонки "Тур де Франс".