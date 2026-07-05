Репетиция парада ретротранспорта прошла в Москве в ночь на воскресенье

В ночь с 3 на 4 июля в Москве прошла первая репетиция парада ретротранспорта, который пройдет 11 июля.

Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В ночь с 3 на 4 июля мы провели первую репетицию парада ретротранспорта, который пройдет 11 июля. Колонна ретровагонов прошла по маршруту от станции метро «Новокузнецкая» до Чистопрудного бульвара. Специалисты Московского метрополитена: отработали равномерное движение; определили места стоянки для каждого вагона», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 июля, после парада, с 12:00 до 18:00 на Чистопрудном бульваре пройдет большой праздник.