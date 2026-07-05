Москвичам пообещали неделю "огуречных дождей"

Москвичей всю предстоящую неделю ожидают "огуречные дожди" — так в старину называли затяжные прохладные дожди в середине лета. Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, виной всему — североатлантический циклон-долгожитель.

Гигантская атмосферная воронка, охватившая пространство от тундры Кольского полуострова до Западного Кавказа, на неопределенное время "сломает" лето. Практически ежедневно небо будет затянуто облаками, будут идти дожди. Температура окажется на несколько градусов ниже климатической нормы.

По прогнозам синоптиков, в Москве выпадет до 80% месячной нормы осадков. Температура днем будет от 18 до 23 градусов тепла, а ночью не выше +14.