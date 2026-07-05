Москва сделала психологическую помощь бесплатной и доступной для онкопациентов

В Москве психологическая помощь для онкологических пациентов стала бесплатной и доступной частью лечения. Поддержку могут получить не только сами пациенты, но и их родственники, а также медицинские работники, сообщили в Московской службе онкопсихологов.

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По словам руководителя службы Юлии Кулаковой, психологическое сопровождение помогает человеку справляться с тревогой, сохранять внутренние ресурсы и активнее участвовать в лечении, что положительно влияет на общее состояние и приверженность терапии.

— Главная задача Московской службы онкопсихологов — сделать психологическую поддержку естественной и доступной частью лечения. Важно, чтобы поддержку получали все, кто в ней нуждается: и пациент, и его семья, и врачи, — подчеркнула Кулакова.

Как отметили в столичной мэрии, за три года специалисты службы провели более 36 тысяч консультаций, из которых свыше 4,5 тысячи получили родственники пациентов. Получить помощь можно во всех центрах амбулаторной онкологической помощи, а также дистанционно через приложение «Психология для жизни», передает официальный сайт мэра Москвы.

О том, как столица помогает сохранить душевное равновесие на пути к выздоровлению, рассказала специалист Московской службы онкопсихологов Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Оксана Костина.