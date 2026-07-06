На ВДНХ прошел фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов"

От концертов - до дефиле. На ВДНХ прошёл шестой фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов".

Этно-марафоны, мастер-классы по традиционным ремёслам. Выступления творческих коллективов из разных регионов страны. Ну и, конечно же, национальная кухня - на огромной территории прошло почти 100 ярких событий.

Гости могли поучаствовать и в этно-марафоне. А ещё увидеть показ мод. Многие с удовольствием попробовали себя в роли ремесленника. Отведали необычные блюда. И совершили настоящее культурное путешествие.