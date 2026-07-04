В Москве прошел День московского спорта

В олимпийском комплексе "Лужники" прошел День московского спорта. Мероприятие состоялось в рамках проекта "Лето в Москве".

В ходе мероприятия прошла автограф-сессия с вратарем французского клуба ПСЖ Матвеем Сафоновым, состоялись фан-встречи с Евгением Плющенко, Алексеем Ягудиным, Андреем Аршавиным, Анной Щербаковой.

Для москвичей и гостей столицы были доступны более 20 тематических зон - настольный теннис, шахматы, беговелы, брейк-данс, экстрим-парк, шашки и другие. Все желающие могли пройти полосу препятствий вместе с участниками шоу "Суперниндзя", принять участие в соревнованиях по ГТО и семейных турнирах на силу и скорость. Также прошли мастер-классы по воркауту, игры в стритбол, сайклинг-заезды, тренировки по степ-аэробике.

Кроме того, в "Лужниках" прошел концерт, на котором выступили Zivert, Елка, Мари Краймбрери, Бьянка и другие исполнители.