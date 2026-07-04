Военнослужащие Преображенского полка приняли присягу на Поклонной горе
Более 90 военнослужащих 154-го отдельного комендантского Преображенского полка дали торжественную клятву на верность Родине. Новобранцы приняли присягу в Музее Победы на Поклонной горе.
Перед родителями и гостями выступил оркестр почетного караула Преображенского полка, который продемонстрировал мастер-класс строевых элементов.
«После трех месяцев службы военнослужащие уже станут в роту почетного караула и будут выполнять государственные мероприятия», - рассказал «Звезде» командир полка Сергей Бессонов.
Военнослужащие будут сопровождать визиты глав иностранных государств, правительственных, военных делегаций, а также церемониальные мероприятия по вручению штандартов, открытию памятных досок, обелисков и другие мероприятия с участием войск.
Президент России Владимир Путин 23 июня встретился с выпускниками высших военно-учебных заведений. Торжественное мероприятие прошло в Кремле.