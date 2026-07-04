Крупнейший столичный производитель мебели празднует 35-летие

Компания «ФЕЛИКС», которая в июле отмечает свой юбилей, выпускает различную мебель для офисов, школ и гостиниц. В планах фабрики — по итогам этого года нарастить производство на 25 процентов. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

— В Москве работают свыше 140 мебельных предприятий. Благодаря поддержке города они расширяют ассортимент и наращивают объемы выпуска. Так, одна столичная компания уже 35 лет поставляет качественную мебель по всей стране, неизменно подтверждая высокие стандарты отрасли. В этом году фабрика планирует увеличить поставки продукции на 25 процентов, — рассказал Анатолий Гарбузов.

За время работы «ФЕЛИКС» стал одним из крупнейших в стране изготовителей и поставщиков мебели. Предприятие сочетает собственные конструкторские разработки с современной производственной базой.

В 2026 году компания приступила к строительству производственного корпуса в Косино-Ухтомском районе столицы площадью около 7,6 тысячи квадратных метров, а вслед за ним проектируется еще один комплекс площадью более 35 тысяч квадратных метров. Проект реализуется при содействии Правительства Москвы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Новый комплекс возведут рядом с уже существующими производственно-складскими объектами. Инвестиции предприятия в строительство составят более трех миллиардов рублей.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Ежегодно в городе открывается около 150 высокотехнологичных предприятий. Уже сейчас в столице работает более 4,6 тысячи промышленных компаний, где занято свыше 755 тысяч человек. Сегодня производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.