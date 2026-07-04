В Москве открылся благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" открылся в Саду имени Н. Э. Баумана в Москве, в нем участвуют более 40 некоммерческих организаций, сообщила журналистам председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

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"Фестиваль приурочен к Дню семьи, любви и верности, поэтому в основном программа детская, семейная, надеемся, что дождь не помешает желающим прийти. Здесь работает благотворительная ярмарка с уникальными товарами, сделанными своими руками, вырученные средства пойдут на поддержку некоммерческого сектора. Здесь и выставка-пристройство животных, можно взять в семью собаку, кошку, впервые на площадке можно взять в семью кролика. Сегодня уже две кошки нашли свой новый дом, их новые хозяева прошли "собеседование", консультацию со специалистами", - сказала Драгунова, добавив, что на фестиваль можно прийти также и со своим домашним любимцем.

По ее словам, всего в 2026 году в мероприятии участвуют более 40 благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Для гостей проходит благотворительная ярмарка изделий ручной работы, организованы творческие и спортивные мероприятия для всей семьи, а также лекции. Сердцем фестиваля стала благотворительная ярмарка: фонды представляют изделия, созданные подопечными вручную. В ассортименте вязаные игрушки, ароматические саше и свечи, картины в багете, футболки с ручной росписью, букеты и шоперы с авторскими рисунками.