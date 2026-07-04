Экспозиция Музея Победы пополнилась новыми экспонатами

Интерактивный комплекс «СВО. Zащитники Отечества» продолжает пополняться новыми экспонатами. Эти предметы — подлинные реликвии, переданные воинам жителями освобожденных территорий. Каждая из них прошла свой боевой путь и напоминает о том, что защита Родины — это общее дело всего народа.

— Эти святыни, бережно сохраненные и переданные воинам, — живое напоминание о том, что за каждым освобожденным городом стоит не только воинская доблесть, но и многовековая православная вера, объединяющая народ в стремлении защитить свои рубежи, — рассказали в Музее Победы.

Посетители увидят две особо чтимые реликвии, хранящие историю и веру защитников. Одна из них — крест поставной с изображением евангелистов в дробницах (вторая половина XIX века, медный сплав, литье, штамп), переданный бойцам отряда «Шторм» 31-го мотострелкового полка 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии жителями Красного Лимана в знак благодарности за освобождение города.

Гости Музея Победы также увидят икону «Господь Саваоф и Дух Святой в окружении Небесных Сил» (вторая половина XIX — начало XX века, Стародубье, дерево, масло; иконография восходит к гравюре Джованни Марко Питтери), переданная бойцам отряда «Шторм» 1-го мотострелкового батальона 9-й бригады 51-й общевойсковой армии жителями Покровска в знак благодарности за освобождение города.