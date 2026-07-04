Ансамбль имени Александрова откроет фестиваль «Голоса наследников» на ВДНХ

Ансамбль имени Александрова откроет фестиваль «Голоса наследников» в зеленом театре ВДНХ. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«1 августа ВДНХ отметит 87-й день рождения. Ключевым музыкальным событием станет открытие Первого всероссийского фестиваля советской песни «Голоса наследников». На сцену зеленого театра выйдет прославленный Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова с программой «Песни военных лет», – говорится в сообщении.

Фестиваль «Голоса наследников» – это четыре дня, четыре концерта и одна объединяющая тема – музыка, которая давно стала частью культурного кода страны. Исполнители обращаются сразу к нескольким поколениям зрителей – и к тем, для кого эти мелодии звучали на протяжении всей жизни, и к молодежи, которая только открывает советскую музыку. Гостей ждет живое звучание оркестров, выступления солистов и незабываемая атмосфера зеленого театра. Каждый из четырех вечеров посвящен своей эпохе – от суровых песен войны до современных симфонических версий знакомых с детства мелодий. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Лето в Москве».

Откроет фестиваль программа «Песни военных лет» Ансамбля имени Александрова. Коллектив связан с историей страны особенно тесно: за годы Великой Отечественной войны артисты дали свыше тысячи концертов, большинство из которых – на передовой. Сегодня в составе ансамбля более 100 артистов: один из сильнейших мужских хоров мира, уникальный оркестр, где народные инструменты звучат вместе с медными духовыми, и танцевальная группа, хорошо известная за пределами России.

Для ВДНХ выступление знаменитого музыкального коллектива станет долгожданным возвращением. В 2017 году возрожденный ансамбль выступал на главной выставке страны в День Победы, а в 2024-м участвовал в праздничных программах на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Теперь коллектив выйдет на сцену зеленого театра, чтобы открыть новый фестиваль и поздравить ВДНХ с днем рождения. В программе – мелодии, рожденные в военные годы: «На солнечной поляночке», «Смуглянка», зажигательные плясовые «Казачья кавалерийская», «Матросская барыня», «Русская плясовая», а также народные песни «Коробейники», «Вдоль по Питерской» и, конечно, «Калинка». Завершится вечер «Катюшей» и «Подмосковными вечерами». На сцене установят экран с текстами песен, чтобы зрители могли подпевать артистам.

Фестиваль «Голоса наследников» продолжит работу 2, 3 и 4 августа. В эти дни гостей ждет вечер советской эстрады с Академическим большим концертным оркестром имени Ю.В. Силантьева, концерт советского джаза с Большим джазовым оркестром под управлением Петра Востокова и концерт «Мост поколений» с симфоническими аранжировками песен, знакомых нескольким поколениям.

Билеты на каждый концерт приобретаются отдельно. Подробная программа и информация о специальных гостях доступна на официальном сайте фестиваля.

Мероприятие реализуется в рамках проекта «Музыкальный фестиваль советской песни «Наследники» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.