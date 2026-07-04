Собянин рассказал об оснащении кабинетов технологии в обновленных школах Москвы

Более 170 модернизированных кабинетов технологии откроют в корпусах, которые будут обновлены в 2026 году по программе «Моя школа». Об этом в субботу, 4 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Ученики 5–9 классов смогут работать с деревом и металлом, текстилем и пищевыми продуктами, — отметил глава города.

В мастерских по обработке металла и дерева школьникам будут доступны станки лазерной резки и гравировки, фрезерные станки и верстаки, токарные станки, конструкторы модульных станков и станков с ЧПУ и многое другое.

Швейно-вышивальные, вязальные, швейные машины и оверлоки, женские манекены, а также зеркала и даже софиты для постановочного света установят в кабинетах кулинарии и домоводства.

Также кабинеты оборудуют наборами посуды, электрическими духовыми шкафами, микроволновыми печами, вытяжками и варочными панелями.

— Обеспечение школ современным высокотехнологичным оборудованием способствует оптимизации учебного процесса и соответствует задачам проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети», — заключил мэр в МАКС.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что кабинеты информационных технологий создают в обновленных школах столицы. Так, школьники, увлекающиеся инженерией, будут использовать станки лазерной резки и гравировки, 3D-принтеры и сканеры. Для ребят, начинающих изучать программирование роботов, будут доступны учебные мини-роботы в виде божьих коровок.