Сергунина рассказала о программе культурных площадок Москвы ко Дню семьи, любви и верности

Более 300 культурных объектов в различных районах столицы подготовили специальные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности, который пройдет 8 июля. Москвичей и гостей города ожидают фестивали, кинопоказы, мастер-классы, экскурсии, лекции и многое другое. Об этом рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

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— В городских парках, библиотеках, музеях и культурных центрах пройдет порядка 450 мероприятий. Участники познакомятся с историей и традициями праздника, сделают подарки для близких своими руками, посетят концерты и спектакли, — отметила Сергунина.

4 и 5 июля в Саду имени Н. Э. Баумана в рамках программы «Лето в Москве» состоится благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». Более 40 некоммерческих организаций представят свои социальные инициативы и предложат купить товары, изготовленные их подопечными. Все собранные средства пойдут на благотворительность. Гости смогут также посетить лекции, создать браслеты и бутоньерки из сухоцветов, расписать футболки и значки. Кроме того, желающие смогут взять питомца из зооприюта.

5 июля в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» дети смогут заняться рукоделием и сделать лоскутных кукол, а 11 июля пройдет занятие по рисованию картин «Лебединая пара».

8 июля в зоне отдыха «Красногвардейские пруды» пройдет спектакль о взаимоотношениях родителей и детей, а в Государственном музее обороны Москвы — постановка о святых покровителях семьи и брака Петре и Февронии.

В этот же день в парке «Сокольники» будут организованы творческие уроки, кукольные спектакли и квесты. Также 11 июля здесь пройдет фестиваль нового русского стиля «Фолково» с интерактивными программами, выступлениями ансамблей и мастер-классами.

В Галерее Александра Шилова 8 июля запланирован концерт Московского мужского хора под управлением Валерия Рыбина. На нем прозвучат классические произведения о любви, романсы и арии из оперетт.

В Государственном Дарвиновском музее в День семьи, любви и верности можно будет составить свое родословное древо и создать семейный герб. В Доме культуры «Гайдаровец» можно узнать о том, когда этот праздник стал символом крепких связей и искренних чувств.

В парке «Зарядье» 8 июля пройдет театральный перформанс с танцевальными номерами, где будут показаны коллекции российских дизайнеров в традиционном стиле. В музее-заповеднике «Царицыно» до 27 сентября можно посетить выставку картин участников всероссийского конкурса художественных работ «Семья — душа России».

Кроме того, насыщенные программы подготовлены в парке 50-летия Октября, Лианозовском парке, усадьбе Воронцово, лесопарке «Кусково», Доме Гоголя, библиотеке № 128 — культурном центре М. А. Шолохова и на других культурных площадках города.

Большинство мероприятий будет бесплатным. Подробности можно узнать на сайтах учреждений.

Более чем в 50 парках, подведомственных Департаменту культуры Москвы, созданы условия для отдыха. Гости могут выбрать разнообразные занятия — от спокойных прогулок и чтения на природе до активных водных развлечений и культурных мероприятий в рамках проекта «Лето в Москве».