Желтый уровень опасности объявлен в Москве

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Он будет действовать с 09:00 до 21:00 7 июля, указано на сайте Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, 7 июля в столице ожидается усиление ветра южной четверти в порывах местами до 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение будет актуально и для Московской области.

Более того, в регионе с 09:00 до 21:00 7 июля объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы.

На этой неделе на Русской равнине прогнозируются "огуречные" дожди, рассказал ранее метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, осадки будут идти почти без перерывов, лишь ненадолго прекращаясь в основном по ночам. В столице за неделю может выпасть до 67 миллиметров небесной влаги или около 80% месячной нормы.