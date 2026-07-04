В Москве началось строительство поликлиники в районе Покровское-Стрешнево на территории бывшего Тушинского аэродрома. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин в соцсетях.

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Площадь здания составит почти 9 с половиной тысяч квадратных метров. Там будут работать врачи разного профиля, откроют кабинеты ЭКГ, УЗИ и функциональной диагностики. Во взрослом отделении появится зал для ЛФК. А в детском разместят комнату для кормления и кабинет здорового ребёнка, помещения для физиотерапии и массажа.

Благоустроят и прилегающую территорию. Завершить строительство планируют через два года.