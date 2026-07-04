Ефимов: Свыше 680 жителей Метрогородка приступили к осмотру квартир по реновации

В районе Метрогородок Восточного административного округа столицы более 680 жителей трех старых домов приступили к поэтапному осмотру квартир по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

© Вечерняя Москва

— Более 680 жителей трех старых домов в районе Метрогородок приступили к поэтапному осмотру новых квартир по программе реновации. Город предложил им жилье в новостройке по адресу: Открытое шоссе, дом 28/3. Здание построено с учетом современных стандартов безопасности и качества. Это второй дом в районе Метрогородок, где начинается заселение. Всего в действующую программу реновации здесь включено 75 зданий, планируется переселить 16,6 тысячи жителей, — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

На первом этаже возведенной по программе реновации новостройки по адресу: Открытое шоссе, дом 26А для жителей расселяемых домов открылся Центр информирования по переселению. Участники программы реновации могут обратиться туда за разъяснениями по любым аспектам переезда.

— Новостройка на Открытом шоссе состоит из семи секций переменной этажности, в ней 343 квартиры. Две из них предназначены для маломобильных жителей. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей, помещения для хранения колясок и велосипедов. На первом нежилом этаже планируется открытие объектов социальной и бытовой инфраструктуры. Придомовая территория благоустроена, оборудованы детская и спортивная площадки, а также зона для спокойного отдыха, — добавили в Департаменте градостроительной политики столицы.

Квартиры в новом доме имеют улучшенную планировку за счет широких коридоров и просторных кухонь. Переезжать в них можно сразу, так как уже выполнен ремонт, установлена сантехника, смонтированы розетки и приборы освещения.

— Более 360 жителей дома 25, корпуса 15, на Открытом шоссе и дома 17, корпуса 2, на улице Николая Химушина начали осматривать предложенные городом квартиры 16 июня. Через неделю к ним присоединились еще свыше 320 москвичей из дома 25, корпуса 14, на Открытом шоссе. Из них около 250 участников переселения уже определились с выбором жилья. Специалисты Департамента городского имущества готовят для них проекты договоров о переходе права собственности на новую недвижимость. Участники переселения могут упростить этот процесс, заблаговременно загрузив копии личных и правоустанавливающих документов на портал mos.ru через суперсервис «Переезд по программе реновации». Эта опция становится доступна горожанам, как только они получают уведомление о начале переселения, — отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, готовиться к переезду помогает общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. С ее помощью можно узнать, как организован переезд, получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги. Если настроить параметры переезда, в суперсервисе появится возможность ознакомиться с инструкцией под конкретную жизненную ситуацию.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. Он также рассказал, что в районе Щербинка возвели трехсекционный 11-этажный монолитный жилой комплекс по программе реновации с применением технологии объемно-блочного домостроения.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».