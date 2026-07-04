Жители Москвы могут подать заявление и выбрать площадку для свадьбы онлайн

С наступлением теплого сезона будущие молодожены активно планируют торжества, а городские цифровые сервисы помогают сделать это быстро. Подать заявление на регистрацию брака можно на портале mos.ru.

— За три весенних месяца москвичи подали почти 30 тысяч заявлений о заключении брака, большинство из них оформлено в электронном виде. Мы видим, что востребованность таких сервисов высокая, ведь сегодня жизнь современного человека неразрывно связана с цифровой средой. Услуги, связанные с заключением брака, также переведены в онлайн-формат. Это экономит время — достаточно внести необходимые данные и направить заявление буквально в одно нажатие кнопки. А выбрать идеальное место для торжественной церемонии помогает сервис «Наша свадьба», — поделилась Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг города Москвы.

Сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru представляет собой подробный гид по городским площадкам для бракосочетания, к которому уже обратились более 1,8 миллиона раз. Каталог с фильтрами позволяет выбрать идеальное место, например с учетом наличия живой музыки или ночной церемонии.

Помимо классических дворцов бракосочетания, в каталоге сервиса представлены нестандартные пространства: смотровые площадки, станция метро, музеи и даже стадион. У каждого из них есть карточка с описанием, контактными данными и особенностями проведения церемонии, передает сайт мэра Москвы.

Первые летние свадебные церемонии прошли на станции «Маяковская» Московского метрополитена в ночь на 28 июня. Их организуют после закрытия метро. С 2021 года на станции метро заключили брак уже более 110 пар.