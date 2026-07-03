Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 3 июля, поделился важными новостями из жизни столицы. Глава города рассказал о развитии дорожной сети на территории бывшего завода «ЗИЛ», а также сообщил, что Таганский и Лефортовский суды переедут в новое здание. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Развитие дорожной сети

Специалисты создают удобную улично-дорожную сеть на территории бывшего завода «ЗИЛ» в Москве. Там появился современный район с новыми домами, комфортным доступом к нескольким видам городского транспорта, интересными местами досуга и отдыха. На месте полузаброшенной промышленной зоны обустроили парки, облагородили прибрежные территории, построили жилье и социальные объекты.

Новое здание судов

Городские специалисты активно строят здание для Таганского и Лефортовского судов, завершение работ запланировано на 2027 год. В данный момент эти учреждения находятся в зданиях возрастом более 100 лет, которые перестали соответствовать современным требованиям. Новое восьмиэтажное здание в Таможенном проезде будет разделено на две секции с отдельными входами.