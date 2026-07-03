Синоптики назвали ошибочным термин «осенний дождь» для Москвы

Предстоящие осадки в столичном регионе являются лишь следствием смены характера погоды после жаркого периода, а не признаком наступления осени.

Определение ожидаемых в Москве выходных осадков как «осенних» является неверным, передает РИА Новости. Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию.

«Нет, эта формулировка абсолютно не корректна. Безусловно в Москве на выходных ожидается облачная погода, можно сказать, пасмурная, но все-таки температура воздуха довольно высокая для того, чтобы заявить, что пройдет «осенний» дождь», – подчеркнул специалист.

Погода в столице изменится из-за прохождения атмосферного фронта. С 3 по 7 июля в городе ожидаются дожди и грозы, при этом ночные осадки прекратятся уже к пятому числу.

Температура воздуха в выходные дни опустится на три градуса ниже климатической нормы. Эксперт отметил, что такие условия считаются комфортными, так как спадет изнуряющая жара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики спрогнозировали уход жары из столичного региона.

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Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ожидал наступления осенней погоды из-за полярного вторжения.