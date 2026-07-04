«Мосбилет» рассказал об экскурсиях в Доме русского зарубежья

4 июля исполняется 31 год с момента основания библиотеки-фонда «Русское зарубежье». Это событие положило начало созданию уникального научно-исследовательского центра и музея, посвященных истории эмиграции. Сегодня Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, подведомственный столичному Департаменту культуры, — одно из самых значительных хранилищ культурных ценностей, редких книг и документов наших соотечественников. «Мосбилет» предлагает отправиться на экскурсию в этот музей.

Экспозиция открывается документальным роликом из уникальных кадров старой хроники. На двух экранах показана Россия накануне и в годы Первой мировой войны, революции и Гражданской войны. Завершается фильм кадрами отплытия беженцев и белогвардейских войск из Крыма. В разделе «Исход» представлены сохранившиеся вещи, документы и письма тех, кто покинул родину. Часть экспозиции «Философский пароход» рассказывает об ученых, писателях и мыслителях, высланных большевиками за границу в 1922 году.

Тематический раздел «На дальних берегах» повествует о русских ученых, которые добились успехов за рубежом. Кроме того, выделены отдельные блоки, посвященные молодежным организациям, судьбе армии и флота, а также православной культуре.

Первый этаж музея посвящен соотечественникам, добившимся мирового признания. Это ученые, изобретатели, лауреаты Нобелевской премии, писатели и художники. Среди них — Иван Шмелев, Владимир Набоков, Игорь Сикорский, Владимир Зворыкин, Александр Понятов и другие, чьи имена известны за пределами России.

Приобрести билеты в Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына без наценок и комиссии можно в сервисе «Мосбилет», передает официальный сайт мэра Москвы.

Также «Мосбилет» приглашает в «Есенин-центр» на выставку «И твоим напевам не стихать». Это уникальная возможность узнать больше о судьбе Сергея Есенина через воспоминания жителей писательского городка Переделкино. В экспозиции представлено более 20 уникальных предметов из фондов Московского государственного музея С. А. Есенина.