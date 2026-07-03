Онищенко заявил о положительном влиянии ситуации с бензином на москвичей

Ситуация с бензином положительно скажется на экологии и здоровье москвичей, заявил академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Если говорить о Москве, гораздо разумнее отказаться от машин, большинству можно спокойно и с большим комфортом ездить на метро, а машины оставить для поездок за город. Это нам дает с точки зрения здоровья две вещи: воздух в Москве становится чище, потому что количество машин станет меньше, и большая подвижность», — сказал он.

Также Онищенко призвал граждан во всем искать положительное, а не паниковать.

В конце июня МВД предупредило россиян о мошеннической схеме с талонами на бензин. По словам специалистов, злоумышленники, представившись сотрудниками регионального министерства транспорта или правительства, сообщают о введении особого режима распределения топлива и предлагают именной государственный талон на 20 литров бензина. После этого мошенники призывают активировать талон с помощью СМС-кода, который нужно ввести на фишинговом сайте.