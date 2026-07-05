Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 22 парках

Жители Московской области смогут пройти бесплатный профилактический осмотр в 22 парках региона. Акции пройдут в выходные 4 и 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного министерства здравоохранения.

«Традиционно летом наши медицинские бригады работают по выходным в парках региона, такой формат диагностики пользуется популярностью у жителей. Ведь можно совместить прогулку на свежем воздухе с заботой о себе, пройти базовое обследование без посещения поликлиники», — отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Как уточнили в министерстве, проверить здоровье смогут все желающие старше 18 лет. В ходе осмотра специалисты измерят артериальное и внутриглазное давление, проведут антропометрию, а при необходимости направят в поликлинику для дополнительного обследования.

Отмечается, что для участия нужно взять паспорт и полис ОМС. Результаты обследования можно будет узнать в личном кабинете на региональном портале «Здоровье».

Ранее москвичам сообщили о возможности пройти чекап дома. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, для этого потребуется заполнить анкету, а система проанализирует состояние здоровья, выдаст биологический возраст, даст советы по питанию и назначит обследование.