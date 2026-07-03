Москвичи оценили пляжный отдых в Серебряном Бору

Почти неделю в столице стоит жара - не за плюс 40, как еще недавно жарила Европу, но до 30 градусов столбик термометра уже поднялся. Особенно зной чувствуется к полудню, и уже невыносимо хочется сбежать из города, что и сделал корреспондент "РГ", отправившись на пляж в Серебряный Бор.

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Выбор места объясняется прежде всего его доступностью. Вышел со станции метро "Народное ополчение" и вот она, остановка автобуса номер 390, на котором можно доехать до пляжа номер 2. Учитывая интервалы - всего 7-9 минут до очередного рейса - очень удобно добираться всем: и семьям с детьми, и людям в возрасте, и подросткам, которые отправляются в дорогу самостоятельно. Тем более, что въезд на территорию заповедника, на которой находится этот пляж, закрыт для всех машин - как частных, так и такси.

Первое, что поражает на этом пляже, - удивительная для московского лета атмосфера.

"Тишина, чистота и никакого людского происхождения", - так описывают в соцсетях этот оазис москвичи.

Не раздражает даже обилие табличек с просьбой к посетителям убирать за собой мусор. Тем более, что, судя по чистоте территории, призыв до адресатов доходит: нигде ни бумажки, ни пустой бутылки, которыми обычно завалены популярные места отдыха.

Вывод, который я сделал, подышав пару часов сосновым воздухом: Серебряный Бор - это не про песчаные замки у кромки воды. Песок здесь только на входе в реку, остальное - травяной ковер, который приятно холодит ноги в жару. А еще на пляже множество детских площадок, с которых доносится смех ребятишек, явно ничуть не страдающих от того, что остались на лето в городе.

Порадовало и другое. Отправляясь сюда в разгар дня, я приготовился к битве за место под солнцем, но реальность оказалась человечнее. Да, лежаки были в основном заняты, но люди приходили и уходили, тем самым освобождая места для вновь пришедших. Кто-то шел поплавать в бассейн, который находится в минуте ходьбы от реки, а вернувшись и увидев, что его место занято, не качают права: "Я тут лежал", а спокойно ложатся загорать на другой шезлонг.

Чуть поодаль, в беседке с навесом, я заметил парня с ноутбуком, который вел онлайн-встречу не в душном офисе, а на природе, в рабочий перерыв. Другие отдыхающие тем временем резались у воды в настольный теннис. Но больше всего народа оказалось на площадках для большого тенниса и пляжного волейбола - там реально яблоку было негде упасть.

Не простаивали и сапборды, хотя цены на них кусаются - аренда в выходные стоит от 1500 до 3000 рублей в зависимости от того, гребете вы сами или с инструктором. В общем, понятно, что москвичи на пляже не хотят просто лежать тюленями, им гораздо приятнее скользить по воде, ощущая, как от реки поднимается прохлада.

Серебряный Бор для столичного жителя - идеальный компромисс мегаполиса с природой. Ты вроде бы и в Москве (дорога от центра на метро занимает чуть больше 20 минут), но ментально - словно где-то на даче среди прибрежного леса. Здесь нет пафоса элитных пляжей, скорее ощущение, что попал в советскую санаторную эстетику, где люди не следят за временем. Чтобы испытать его, право же, стоит пораньше встать в субботу и в числе первых занять тот самый лежак.