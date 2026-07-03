В "Москвариуме" на ВДНХ появились светящиеся рыбы

Флуоресцентные тернеции, известные во всем мире как глофиш (англ. GloFish), поселились в "Москвариуме" на ВДНХ, сообщила пресс-служба выставочного комплекса. Эти рыбы под ультрафиолетом начинают излучать яркое сияние.

"В природе тернеции обитают в реках Южной Америки, их дикие сородичи выглядят скромно, аквариумные формы, напротив, поражают яркостью. В "Москвариуме" представлены рыбы четырех цветов: розового, оранжевого, желтого и зеленого. При этом поведение тернеций остается естественным: они держатся стайкой, любопытны, неагрессивны и никак не реагируют на собственное свечение. Миролюбивый характер позволяет рыбкам уживаться с безобидными соседями, но с хищниками они несовместимы", - говорится в сообщении.

История этих рыб началась более четверти века назад - в конце 1999 году сингапурские ученые вывели рыб данио-рерио, пытаясь создать вид, который менял бы цвет при загрязнении воды. Позже технологию применили к другим видам, включая тернеций. Яркая окраска этих рыб проявляется благодаря встроенному в ДНК гену, заимствованному у кораллов и медуз, а под ультрафиолетом тернеции начинают излучать яркое сияние.

В "Москвариуме" для тернеций созданы необходимые условия: аквариум объемом 60 л, температура воды 22-26, правильное питание. При таком уходе рыбки смогут прожить до 6-7 лет и вырасти до 5 см. Новые неоновые обитатели уже представлены на экспозиции.