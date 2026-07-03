Таганский и Лефортовский суды переедут в новое здание

Городские специалисты активно строят здание для Таганского и Лефортовского судов — завершение работ запланировано на 2027 год. В данный момент эти учреждения находятся в зданиях возрастом более 100 лет, которые перестали соответствовать современным требованиям. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© МАКС / Мэр Москвы Сергей Собянин

Он уточнил, что новое восьмиэтажное здание в Таможенном проезде будет разделено на две секции с отдельными входами.

— Внутри обустроят 36 залов судебных заседаний, кабинеты для более чем 100 сотрудников, переговорные и комнаты отдыха. Также здесь установят необходимое оборудование для обеспечения комфорта и безопасности всех участников судебных заседаний, — рассказал глава города.

После переезда площадь двух районных судов увеличится в 4,5 раза, написал Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

30 июня мэр столицы сообщил, что в историческом здании Веерного депо на Комсомольской площади появится новое общественное пространство. По его словам, специалисты поставили перед собой задачу переоборудовать здание под выставочную площадь, сохранив при этом аутентичный облик и кирпичную кладку фасадов.