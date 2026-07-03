Число сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ выросло

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в сторону Москвы. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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— Отражена атака еще двух БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится на странице мэра в мессенджере МАКС.

1 июля силы противовоздушной обороны утром сбили украинский беспилотник на подлете к промышленной зоне Буденновска. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

3 июля посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в результате атак Вооруженных сил Украины в период с апреля по июнь погибли 422 мирных жителя России. Рост по сравнению с предыдущим кварталом года составил более чем 76 процентов.