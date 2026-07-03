На Ленинградском вокзале внедрили пассажирские сервисы столичного метро

Пассажирские сервисы позволяют сделать поездку комфортной и понятной на каждом этапе пути. Обновленный Ленинградский вокзал стал частью единой системы Московского транспорта и самым современным железнодорожным вокзалом страны.

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Для комфорта пассажиров здесь внедрили те же сервисы, которые уже работают в метро, на Московских центральных диаметрах (МЦД) и наземном транспорте. Благодаря этому горожане и туристы получают единый, бесшовный опыт взаимодействия с транспортной системой столицы — от планирования маршрута до завершения поездки, независимо от выбранного вида транспорта.

— Московский транспорт — номер один в мире по количеству удобных и современных сервисов. Годы планомерной работы позволили нам сформировать высокие стандарты обслуживания и среду, где комфортно каждому пассажиру. Именно поэтому доля поездок на городском транспорте сегодня достигает 70 процентов. Интеграция вокзалов в транспортную систему Москвы — логичный шаг для развития столицы. Наша задача заключается в том, чтобы пассажир бесшовно и комфортно пересаживался с метро, МЦД или наземного транспорта на поезд дальнего следования. По поручению Сергея Собянина на Ленинградском вокзале формируем новый стандарт железнодорожного вокзала — современного, понятного и удобного на каждом этапе пути, — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Теперь на Ленинградском вокзале маломобильных граждан сопровождают инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они помогают пассажирам на всем пути — от входа в здание вокзала до посадки в нужный поезд. Помощь оказывают инвалидам, пожилым людям и родителям с детьми.

Кроме того, на вокзале появился единый стандарт работы с забытыми вещами. Все найденные предметы централизованно отправляются на склады забытых вещей в метро. Для пассажиров столичного транспорта это уже знакомый и понятный сервис, который работает 73 года.

Аудиоинформирование на вокзале осуществляется голосом столичного транспорта, уже привычным для пассажиров. Специалисты сделали объявления краткими, исключив избыточную звуковую нагрузку на слушателя. Перед объявлениями звучат новые элементы аудиобренда московского транспорта, созданные специально для Ленинградского вокзала. Звуковые сигналы позволяют обратить внимание пассажиров на транслируемые сообщения и вовлечь их в информационный поток.