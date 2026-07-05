Купание в Школьном озере запретили

Управление Роспотребнадзора по Москве запретило купание в Школьном озере в Зеленограде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

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Купание в Школьном озере запрещено из-за несоответствия воды требованиям по микробиологическим показателям, уточняется в сообщении. После повторных проверок купание могут снова разрешить.

«Временно зона отдыха используется как зона отдыха без купания — для пляжного отдыха, занятий спортом и других видов досуга», — отметили в Роспотребнадзоре.

Таким образом, число зон, разрешенных для купания в Москве, сократилось до пяти. В их числе: Белое озеро в Шатуре, Первый Путяевский пруд в «Сокольниках», пляжи «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3» в районе Хорошево-Мневники, а также Пионерский пруд в парке Горького.

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