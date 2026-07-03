Москвичей предупредили о дождях в начале недели

В начале следующей недели в Москве и Московской области пройдут дожди, а ночи станут заметно прохладнее — температура воздуха снизится до плюс 9–14 градусов. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

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— В начале следующей недели не обойдется без дождей. Ночи станут чуть прохладнее: 11–16 в понедельник, вторник — 9–14, — уточнила специалист.

Метеоролог отметила, что ливни пока не прогнозируются. Температура воздуха днем в первый рабочий день следующей недели в Москве и Подмосковье составит от плюс 19 до плюс 24 градусов, а во вторник — 21–26 градусов, передает ТАСС.

В свою очередь синоптик Александр Ильин рассказал, что ночью в субботу, 4 июля, температура воздуха в Московской области опустится до плюс 12–17 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до плюс 20–25 градусов. По словам Ильина, почти на всей территории области будут идти дожди, а местами грозы. Специалист добавил, что предстоящая неделя в Московской области также будет прохладной.