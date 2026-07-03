Москвичей предупредили о дожде с грозой

В пятницу в столичном регионе ожидаются кратковременные осадки, ночная гроза и повышение температуры выше климатической нормы, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В пятницу в Москве ожидаются локальные кратковременные дожди, ночью возможна гроза. Ветер будет северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду», – рассказала эксперт, передает РИА «Новости».

По словам синоптика, минимальная температура воздуха в столице составит от 18 до 20 градусов тепла, а по области – от 15 до 20 градусов. Днем воздух в Москве прогреется до 25–27 градусов, в Подмосковье столбики термометров покажут от 22 до 27 градусов.

Специалист также уточнила, что температурные показатели в пятницу окажутся на 2-3 градуса выше привычной климатической нормы для этого времени года.

Ранее синоптики спрогнозировали постепенное снижение температуры воздуха в столичном регионе.