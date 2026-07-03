Дому Мастера из романа Булгакова вернули исторический облик

В Москве завершилась комплексная реставрация жилого дома С.В. Мельникова — П.Ф. Емельяновой — Топлениновых. Небольшой деревянный особняк в Мансуровском переулке также известен как дом Мастера. Именно он был описан в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Кроме того, историческое здание является объектом культурного наследия регионального значения.

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— Мосгорнаследие понуждало собственника провести реставрацию и теперь необходимые работы по сохранению завершены. Они коснулись как фасадов, так и интерьеров. Отреставрирован белокаменный цоколь, по сохранившимся фрагментам и аналогам воссоздана деревянная обшивка стен, восстановлены окна, декор на фасадах, — отметил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что в интерьерах воссоздали лестницу, по историческим аналогам восстановили напольное покрытие из досок, отреставрировали две изразцовые печи с печными приборами на первом этаже, а также привели в порядок исторические лепные декоративные детали, передает официальный портал мэра Москвы.

24 июня в столице завершился важный этап реставрации дома купца Дмитрия Виноградова, расположенного во 2-м Крутицком переулке. Специалисты восстановили и разместили на фасаде резной деревянный декор, который создает неповторимый архитектурный облик этого памятника деревянного зодчества столицы.