«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве

В связи с грозой в Москве объявили «желтый» уровень опасности до 21:00 субботы, 4 июля. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— Гроза. Период предупреждения — с 21:00 3 июля до 21:00 4 июля. 4 июля местами ожидается гроза с дождем. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Такое же предупреждение будет действовать в Московской области до 21:00 воскресенья, 5 июля, передает сайт Гидрометцентра.

Синоптик Александр Ильин рассказал, что ночью в субботу, 4 июля, температура воздуха в Московской области опустится до плюс 12–17 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до плюс 20–25 градусов. По словам специалиста, почти на всей территории области будут идти дожди, а местами грозы.

При этом ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что в предстоящие выходные в Москве ожидается комфортная погода, близкая к климатической норме месяца. Она добавила, что местами могут идти кратковременные дожди.